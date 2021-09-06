06.09.2021 (15:15)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО обработали 54 тыс. кв. км территории социальных объектов в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, дезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры.

Военнослужащие сводного отряда провели специальную обработку инфраструктуры городов Гудаута и Сухум, а именно – зданий администрации, центральных больниц, сборного призывного пункта, архива Минобороны Абхазии, центральных рынков и др.

В составе сводного отряда — порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты ЮВО, в распоряжении которых 10 специальных автомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

Ранее, в апреле и октябре 2020 года, сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота уже выполнял задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также по просьбе руководства Республики Абхазия и в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Россия направила в Сухум сводный отряд РХБ защиты и мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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