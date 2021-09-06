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06.09.2021 (15:00)

Медики ЮВО приняли на лечение более 70 пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме, приняли на стационарное лечение более 70 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

46 человек уже выписали из госпиталя — пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого — повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, а также получили дальнейшие рекомендации от лечащего врача.

Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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