06.09.2021 (14:45)

Медики инфекционного отделения ЮВО во Владикавказе приняли на лечение более 200 пациентов с COVID-19

Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) приняли более 200 пациентов для проведения лечебно-диагностических мероприятий в нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера во Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания).

В распоряжении медицинского персонала госпиталя самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы наблюдения пациентов, анализаторы крови, лаборатория для клинических исследований, дезинфекционная душевая установка, подвижный рентгенологический кабинет.

В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя, кроме того, для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан республики привлечены военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами ЮВО было принято Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу после обращения временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.

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