06.09.2021 (14:15)

В ВВО в рамках проведения третьего чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту состоялась жеребьевка команд

В Восточном военном округе (ВВО) в рамках проведения третьего чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту состоялась жеребьевка команд, а также проведена репетиция церемонии открытия соревнований.

В ходе жеребьевки определились очередность и направления забегов команд. Также был проведен смотр экипировки участников.

Помимо этого, главная судейская коллегия и представители команд решили ряд организационных вопросов предстоящих состязаний.

Накануне у всех прибывших на состязания в Уссурийск команд были проведены ПЦР-исследования на COVID-19. Все мероприятия спланированы с учетом профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Соревнования проходят под руководством начальника службы пожарной безопасности ВС РФ полковника Дмитрия Щипанова. Всего в состязаниях принимают участие свыше 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, Управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей МЧС России.

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