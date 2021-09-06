Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (13:15)

В Ростовской области стартовало двустороннее полковое учение мотострелков и танкистов ЮВО

К двустороннему тактическому учению приступили подразделения мотострелкового и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО). На общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области в масштабном мероприятии задействовано более 4 тыс. военнослужащих и около 300 единиц бронетехники, включая танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3.

Офицеры штаба руководства из состава 8-й общевойсковой армии оценят способность командиров подразделений всех уровней применять на практике учебного боя различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский. Также в интересах командиров батальонных тактических групп на учебном поле будут действовать мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенные средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва. Особое внимание при оценке каждой из сторон учения будет уделяться действиям подразделений на вертолетах, а также умению командиров батальонов использовать возможности авиационных средств огневой поддержки.

По результатам учения будет дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему от рядового стрелка до командира полка. Мероприятие пройдет в течение недели и завершиться 12 сентября.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Черноморского флота прошел спортивный праздник
С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии вернулись в ППД после проведения батальонного тактического учения в Дагестане
Военнослужащие ЮВО поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false