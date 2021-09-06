06.09.2021 (13:00)

Новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» прибыл к месту постоянного базирования в Севастополь

В Севастополь после перехода с Балтийского на Черноморский флот прибыл новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

Корабль под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля и проведения предпоходовой подготовки приступил к выполнению задач межфлотского перехода.

В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море экипаж успешно выполнил курс подготовки и подтвердил готовность к выполнению задач по предназначению.

В Севастополе в бухте Стрелецкая, где ошвартовался «Владимир Емельянов», были построены экипажи кораблей соединения охраны водного района, рота почётного караула.

В церемонии встречи корабля принял участие командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района Черноморского флота, представители общественных организаций, духовенство.

По окончании церемонии встречи, её участники осмотрели новый корабль.

Справочно:

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Для изготовления корпуса корабля использовался композитный материал.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с современными видами мин, как в акваториях, так и на грунте. Способны использовать традиционное тральное вооружение, а также применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Военно-морской флаг на корабле поднят в декабре 2019 года.

Экипаж корабля в 2020 и 2021 годах принимал участие в Главных военно-морских парадах в Санкт-Петербурге.

Корабль назван в честь Владимира Александровича Емельянова, Героя Социалистического Труда, бывшего директора Средне-Невского судостроительного завода и завода им. А.А. Жданова («Северная верфь»), принимавшего участие в строительстве кораблей противоминной обороны с корпусами из маломагнитной стали и стеклопластика.

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