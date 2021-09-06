06.09.2021 (12:45)

С военнослужащими армейского корпуса Черноморского флота проводятся учения на новом назначенном для них полигоне

Военнослужащие из состава соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к учениям на новом назначенном для них полигоне боевой подготовки Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике.

Личный состав подразделений совершил марш общей протяженностью свыше 1 тыс. км. Проводился он комбинированным способом как в составе автомобильных колонн, так и железнодорожным транспортом.

На полигоне в течение месяца военнослужащие отработают оборонительный и наступательный бои, выполнят боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения в горно-лесистой местности при поддержке авиации, отработают захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

На завершающем этапе боевой подготовки военнослужащие армейского корпуса ЧФ совместно с мотострелковым соединением ЮВО, дислоцированным в Чеченской Республике, примут участие в батальонном тактическом учении. В рамках предстоящего учения, помимо выполнения задач в обороне и в наступлении, будет отработано взаимодействие органов военного управления, групп командования и подразделений.

К учениям привлечено около 300 военнослужащих, в них задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

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