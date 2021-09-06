06.09.2021 (12:30)
Армейская спортсменка стала чемпионом мира по современному пятиборью
В польском городе Джонков завершились соревнования 48-го чемпионата мира по современному пятиборью Международного совета военного спорта (CISM). Армейская спортсменка Гульназ Губайдуллина завоевала «золото» в личном турнире, а женская команда стала второй.
Лейтенант Гульназ Губайдуллина стала обладательницей золотой награды в личном зачёте 48-го чемпионата мира по современному пятиборью Международного совета военного спорта (CISM). По итогам всех пяти дисциплин спортсменка ЦСКА набрала 1363 очка.
Гульназ стала лучшей в плавании, затем показала неплохой результат в фехтовании, выиграв 15 боев из 25. После конкурса армейская спортсменка располагалась на 3 позиции. Но в лазер-ране Губайдуллина отыграла небольшое отставание от соперниц и первой пересекла финишный створ.
По итогам турнира в женском командном первенстве лучшими стали хозяйки турнира, пятиборки Польши. Сборная команда ВС РФ, в составе которой выступали исключительно спортсменки ЦСКА, стали обладательницами серебряных наград, уступив полячкам всего 4 очка. «Бронза» на счету представительниц сборной ВС Венгрии.