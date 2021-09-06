06.09.2021 (11:45)

В Приморье в инженерно-саперном полку ВВО начались занятия со специалистами минно-розыскной службы

Занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы стартовали в инженерно-саперном полку общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в поселке Раздольное Приморского края.

На практических занятиях военнослужащие освоят методики работы и навыки по уходу за своими питомцами.

Обучение специалистов пройдет на специализированной тренировочной полосе. С собаками пройдут занятия по специальной дрессировке с преодолением различных препятствий, по поиску замаскированных мин, по обнаружению взрывчатых веществ в различных условиях.

Всего для этих целей используется более десятка собак таких пород, как лабрадор, немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, бельгийская овчарка, они успешно зарекомендовали себя при проведении минно-розыскных работ.

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