06.09.2021 (11:15)

В Забайкалье расчеты ЗРС С-300 «Фаворит» ВВО отразили атаку крылатых ракет условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отразили нападение крылатых ракет условного противника.

В ходе тренировки по охране воздушного пространства расчеты радиолокационных станций и пунктов управления, находящиеся на боевом дежурстве, обнаружили крылатые ракеты условного противника. Специалисты ПВО незамедлительно произвели захват, сопровождение и распознавание высокоскоростных целей. Затем расчеты шести зенитно-ракетных комплексов, получив данные, успешно поразили крылатые ракеты на удалении свыше 150 км, выполнив электронные пуски средств поражения.

Кроме того, личный состав подразделения ПВО успешно уничтожил авиагруппу условного противника, пытавшуюся нанести авиационный удар по стратегически важным объектам региона.

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