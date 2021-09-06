Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (11:15)

В Забайкалье расчеты ЗРС С-300 «Фаворит» ВВО отразили атаку крылатых ракет условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отразили нападение крылатых ракет условного противника.

В ходе тренировки по охране воздушного пространства расчеты радиолокационных станций и пунктов управления, находящиеся на боевом дежурстве, обнаружили крылатые ракеты условного противника. Специалисты ПВО незамедлительно произвели захват, сопровождение и распознавание высокоскоростных целей. Затем расчеты шести зенитно-ракетных комплексов, получив данные, успешно поразили крылатые ракеты на удалении свыше 150 км, выполнив электронные пуски средств поражения.

Кроме того, личный состав подразделения ПВО успешно уничтожил авиагруппу условного противника, пытавшуюся нанести авиационный удар по стратегически важным объектам региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке с начала текущего года морские пехотинцы выполнили более 2800 прыжков с парашютом
Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию для военнослужащих ВВО по безопасности дорожного движения
На Сахалине почтили память легендарного крейсера «Новик»
На Сахалине в честь окончания Второй мировой войны состоялось театрализованное представление «Поезд Победы»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false