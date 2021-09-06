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06.09.2021 (11:00)

Около 400 курсантов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» приняли Военную присягу

Около 400 курсантов Челябинского филиала Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» приняли Военную присягу. Торжественная церемония состоялась на плацу академии.

«Все ребята мотивированные, все пришли в военный вуз, зная, чем они будут заниматься, а самое главное, для чего это нужно. Сегодня очень памятный день в их жизни. Именно сейчас зарождается очередное поколение молодых офицеров, которые через 5 лет будут добросовестным, а зачастую и героическим, ратным трудом крепить обороноспособность государства, защищать народ и Отечество», – сказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в городе Челябинске заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

 На торжественной церемонии с напутственными словами к первокурсникам обратились руководители органов государственной власти Челябинской области и города Челябинска, представители общественных ветеранских организаций.

 В этот день торжественную клятву дали и первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует филиал.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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