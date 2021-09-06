06.09.2021 (10:45)
На Камчатке с начала текущего года морские пехотинцы выполнили более 2800 прыжков с парашютом
На Камчатке военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России выполнили свыше 2800 учебно-тренировочных прыжков с парашютом в 2021 учебном году.
Морские пехотинцы десантно-штурмовых, разведывательных, инженерных и артиллерийских подразделений отработали прыжки с парашютом со всех типов транспортных самолётов и вертолётов, стоящих на вооружении смешанного авиаполка.
Прыжки выполнялись на парашютных системах Д-6, Д-10 и «Арбалет» с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе со штатным пулемётным и миномётным вооружением.
Каждый военнослужащий, проходящий военную службу в десантно-штурмовом батальоне, за год должен выполнить не менее 6 прыжков с парашютом, в подразделении разведки – не менее 7, а в подразделениях обеспечения – по 4.
В 2021 учебном году по плану боевой подготовки морпехам на Камчатке всего предстоит выполнить около 3200 парашютных прыжков.