06.09.2021 (10:30)

Морские пехотинцы Северного флота отработали погрузку техники на десантные корабли

В Военной гавани г. Балтийска в ходе подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» военнослужащие соединения морской пехоты Северного флота отработали погрузку техники на десантные корабли. Погрузка происходила на большие десантные корабли «Королёв», «Калининград», «Минск» Балтийского флота, а также на большой десантный корабль Северного флота «Оленегорский горняк».

В ближайшее время корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершат переход морем в район проведения высадки морского десанта. Прикрытие сил десанта на переходе морем будет осуществлять отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиации флота.

После перехода военнослужащие примут участие в тактико-специальном занятии по высадке морского десанта на необорудованное побережье морского десантного полигона. В мероприятии боевой подготовки задействовано более 200 человек личного состава и свыше 20 единиц бронетранспортеров БТР-80.

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