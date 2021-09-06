06.09.2021 (10:15)

Военнослужащие российской базы в Киргизии оказали помощь подшефному социальному учреждению

Военнослужащие российской базы в Киргизии оказали помощь подшефному социальному учреждению – специализированному детскому дому-интернату в селе Красная речка Чуйской области. В школе-интернате постоянно проживают и обучаются дети-сироты с ограниченными возможностями и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Российские военнослужащие совместно с руководителем социального отдела «Милосердие» при воинском Александро-Невском Храме собрали и доставили теплые вещи для воспитанников Краснореченского дома-интернета.

Акция проводится не первый раз. Ранее военнослужащие доставили в Краснореченский дом-интернет около 250 килограммов продуктов, в том числе муку, крупы, чай, кофе, мясо, рыбу и сладости.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что проведение подобных акций стало хорошей традицией российских военнослужащих, которые шефствуют над детскими домами, приютами и объединениями граждан с ограниченными возможностями на протяжении 16 лет с момента создания базы.



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