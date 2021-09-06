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06.09.2021 (09:45)

Военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию социально значимых объектов в Забайкалье

В частности силами расчетов авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КАМАЗ-43114, проводится обработка территорий, зданий и сооружений детских домов и домов престарелых, как в Чите, так в районах края.  

Специалисты РХБ защиты с помощью автономных приборов, снаряженных раствором для дезинфекции на основе соли гипохлорита кальция, дезинфицируют помещения, лестничные марши, хозяйственные блоки социальных учреждений. Работы проводятся в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Помимо этого, специальная обработка планово осуществляется на объектах военного госпиталя ВВО, санаториев, соединений и воинских частей военного округа.

С этой целью всего привлечено свыше 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц специальной техники и вооружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Чрезвычайная ситуация
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