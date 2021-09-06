06.09.2021 (09:30)

Танковый фестиваль «Броня Танкограда» пройдёт на полигоне ЦВО в Челябинской области

В рамках фестиваля будут организованы реконструкции отдельных эпизодов танковых сражений Великой Отечественной войны и современных вооружённых конфликтов.

Посетителям фестиваля продемонстрируют современную и историческую автобронетанковую технику, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также статическую экспозицию более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении гвардейской танковой дивизии ЦВО, и более 20 исторических танков и автомобилей-экспонатов Челябинского тракторного завода: макеты двигателей типа В-2, которыми оснащалась военная техника времен Великой Отечественной войны, - тяжелые танки типа «ИС-3» и средние Т-34, истребитель танков ИСУ-152.

Кроме того, на площадке фестиваля будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Завершится мероприятие концертной программой творческих коллективов Челябинской области.

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители фонда патриотического воспитания Совет шефов воинских частей и военно-патриотические объединения Южного Урала.

Мероприятие начнется в 13:00 11 сентября. Ориентир - поселок Кумысный.

К участию в акции приглашаются все желающие.

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