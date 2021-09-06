06.09.2021 (09:00)

Учение военнослужащих России и Казахстана завершилось в Туве

В ходе активной фазы учения военнослужащие двух стран остановили прорыв условных незаконных вооруженных формирований на территорию союзного государства. Для этого, подразделения провели разведку силами и средствами «Коллективных сил быстрого реагирования». С целью остановки дальнейшего продвижения условного противника пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8 провела высадку тактического десанта российско-казахстанской группы в труднодоступных горных районах под прикрытием двух ударных вертолетов МИ-24. Заняв район обороны, выставив сторожевые посты и заставы, участники учения провели патрулирование охраняемого района. Обнаружив наступающие бандотряды условного противника, военнослужащие России и Казахстана вступили в бой с наступающим противником и отбросили его подразделения от условной границы союзного государства.

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после преследования противника уничтожили «боевиков» из стрелкового оружия.

Воздушная разведка района учения осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», передающих информации о местоположении и составе сил противника в режиме реального времени на командный пункт учения.

Основными целями учения являлись совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведение боевых действий.

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