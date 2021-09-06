Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (08:30)

Снайперы ВВО повышают мастерство маскировки в Хабаровском крае

Под руководством опытных инструкторов, курсанты совершенствуют свои практические навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке. Маскировка является важнейшей частью боевой подготовки снайпера.

В ходе практических занятий военнослужащие получат практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.

Помимо этого снайперов обучают вести наблюдение и поиск целей, так как наблюдение для снайпера это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать наиболее важные и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения в первую очередь.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Церемония закрытия трёх конкурсов АрМИ-2021 прошла в Республике Беларусь
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со снайперами
Во Вьетнаме завершился «Командный зачет» конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021
Российская команда заняла первое место в упражнении «блокирование» третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Метки:
Учебный центр , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false