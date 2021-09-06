06.09.2021 (08:30)
Снайперы ВВО повышают мастерство маскировки в Хабаровском крае
Под руководством опытных инструкторов, курсанты совершенствуют свои практические навыки по оборудованию огневых позиций, разведке целей и маскировке. Маскировка является важнейшей частью боевой подготовки снайпера.
В ходе практических занятий военнослужащие получат практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.
Помимо этого снайперов обучают вести наблюдение и поиск целей, так как наблюдение для снайпера это искусство видеть то, что обычный стрелок может не заметить. Из различных целей он должен выбрать наиболее важные и поразить их. Большое значение имеет скорость принятия решения при выборе объектов для уничтожения в первую очередь.
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