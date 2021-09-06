06.09.2021 (08:15)

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой «К-3» прошел десять из девятнадцати шлюзов Беломорско-Балтийского канала в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург

Буксировку обеспечивают буксирные суда - буксировщик «ОЗЕРНЫЙ 213», толкач «РЕЧНОЙ 84», страхующий «РЕЙДОВЫЙ 5». Команда плавдока «Свияга» выполняет все поставленные задачи в ходе прохождения Беломоро-Балтийского канала. Об этом доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, которое состоялось в Адмиралтействе.



«Ранее, плавдок «Свияга» с подводной лодкой «К-3» успешно осуществил первый этап буксировки и из Кольского залива в Беломорск. В настоящее время идет второй этап буксировки с прохождением Беломорско-Балтийского канала. После прохождения канала док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на "Северную верфь". Там подводная лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт, где она станет музеем. О ходе буксировки поступают регулярные доклады в Главное командование ВМФ», - сказал Адмирал Николай Евменов.

По маршруту следования команда теплохода «Озерный-213», обеспечивающего буксировку, направила свое приветствие в стихах в адрес команды плавдока «Свияга» и старшего на его борту. В приветствии выражены восхищение российскими подводниками и дань уважения подводной лодке «К-3».

Справочно: «Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории

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