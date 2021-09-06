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06.09.2021 (08:00)

Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов

Специальная обработка домов и придомовых участков производится при помощи современных авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350. Обработка выполняется специальными дезинфицирующими растворами, приготовленными по современной рецептуре и позволяющими уничтожать более 95 процентов всех известных возбудителей заболеваний.

В настоящее время военнослужащие подразделений РХБЗ Амурского общевойскового объединения ВВО уже выполнили специальную обработку более 400 домов и приусадебных участков, а также более 20 километров дорог.

Для проведения специальной обработки населенных пунктов подвергшихся затоплению привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Чрезвычайная ситуация
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