06.09.2021 (07:45)

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа завершил выполнение специальных задач в Якутии

Военнослужащие ВВО совместно с силами ГУ МЧС России боролись с лесными пожарами в районах поселка Бясь-Кюёль, Тастах, Чыаппара. Летчики армейской авиации совершали вылеты из Якутска, Ленска и Нюрбы для перевозки огнеборцев и сбросов воды на очаги пожаров.

За период выполнения специальных задач в районе действия чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии военнослужащими было ликвидировано несколько сотен гектар лесных пожаров. Проложено свыше 110 километров минерализованных полос. Вывезено около 500 тонн сгоревшего мусора от зданий и построек.

Всего к мероприятиям по тушению пожаров в Якутии было привлечено порядка 150 военнослужащих и задействовано 24 единицы специальной техники, такой как инженерные машины разграждения (ИМР-2), модернизированные бульдозеры на артиллерийском тягаче (БАТ-М) и многоцелевые легкобронированные тягачи (МТЛБ), а также четыре вертолёта Ми-8 амтш с водосливными устройствами (ВСУ-5).

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К.Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками Восточного военного округа были отданы 3 августа в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет.

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