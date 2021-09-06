06.09.2021 (07:30)

Курсанты первого курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища приняли присягу на верность Родине

Будущих военных моряков поздравили командование Тихоокеанского флота и ТОВВМУ, ветераны училища и флота. На праздник из разных регионов страны приехали родители и друзья курсантов.

Клятву на верность Родине дали более 170 курсантов, проходящие обучение на высшее и среднее профессиональное образование. Более 130 из них - это будущие офицеры, а остальные – курсанты, обучающиеся по средне-профессиональной подготовке на мичманов и прапорщиков. Всего в 2021 году в ТОВВМУ было принято около 200 молодых людей, которые прошли вступительные мероприятия в июле и в течение августа освоили курс общевойсковой подготовки.

Справочно: Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова единственное высшее военно-морское учебное заведение на Дальнем Востоке. Курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации, применение и эксплуатация морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим. Кроме того, проводится подготовка курсантов по средней военно-профессиональной подготовке и офицеров по переподготовке и повышении квалификации.

За историю существования ТОВВМУ подготовлено более 18 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России.

В настоящее время ТОВВМУ имени С.О.Макарова – одна из основных баз военно-морского образования, обеспечивающая кадрами флот России, известная высоким качеством военной и профессиональной подготовки, одно из лучших военно-морских вузов России. Училище сохраняет высокий уровень научно-педагогического потенциала. Большая часть преподавателей имеет ученые степени и званиями.

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