06.09.2021 (07:00)

Годовщину окончания Второй Мировой войны отметили в Тихоокеанском высшем военно-морском училище

Нахимовцы старших классов встали в строй вместе с портретами героев-тихоокеанцев, защищавших Отечество во время Великой Отечественной войны.

Обращаясь к офицерам, курсантам и нахимовцам, начальник ТОВВМУ имени С.О. Макарова, контр-адмирал Олег Журавлев отметил, что в эти дни мы вспоминаем великое историческое событие. Во время Второй Мировой войны советские военнослужащие дали отпор врагу и вышли победителями из трех войн – советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской.

Участники митинга возложили цветы и венки к Мемориалу курсантам ТОВВМУ, погибшим при исполнении воинского долга.

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