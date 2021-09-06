06.09.2021 (06:30)

Владивостокские нахимовцы почтили память жертв Беслана

Рядом с надписью «Беслан» нахимовцы установили лампады с зажженными свечами. После минуты молчания участники митинга запустили в небо белые шары.

Напомним, трагедия произошла в школе номер один, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Банда вооруженных преступников захватила в заложники учеников, их родителей и преподавателей и удерживала их в заминированном здании в течение трех дней.

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