Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (06:00)

Тактико-специальное учение на незнакомой местности провели военные инженеры ВВО в Хабаровском крае

По замыслу учения инженерные расчёты должны были обезвредить территорию, на которой условный противник установил минно-взрывные заграждения.  

Подразделения разведки смогли в короткие сроки определить наиболее опасные участки дорог.

Для беспрепятственного прохода военной техники и пехоты на заминированном участке, военные инженеры использовали боевую машину разминирования (БМР), которая создала безопасный коридор среди минных заграждений.

Благодаря слаженным действиям расчёта БМР удалось быстро обезвредить от мин и фугасных снарядов участок местности и проложить безопасный маршрут для следования колонны.

Все поставленные боевые задачи подразделением разминирования Восточного военного округа были выполнены с опережением временных нормативов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Танкисты Балтийского флота провели учение с боевой стрельбой
Воинские контингенты Индии и Монголии прибыли в Нижегородскую область для участия в «Западе-2021»
Активная фаза военных учений России и Казахстана завершилась в предгорье Западного Саяна в Туве
ЦВО показал заключительный этап подготовки танковых экипажей к международному учению «Мирная миссия-2021»

Метки:
Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false