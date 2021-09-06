06.09.2021 (06:00)

Тактико-специальное учение на незнакомой местности провели военные инженеры ВВО в Хабаровском крае

По замыслу учения инженерные расчёты должны были обезвредить территорию, на которой условный противник установил минно-взрывные заграждения.

Подразделения разведки смогли в короткие сроки определить наиболее опасные участки дорог.

Для беспрепятственного прохода военной техники и пехоты на заминированном участке, военные инженеры использовали боевую машину разминирования (БМР), которая создала безопасный коридор среди минных заграждений.

Благодаря слаженным действиям расчёта БМР удалось быстро обезвредить от мин и фугасных снарядов участок местности и проложить безопасный маршрут для следования колонны.

Все поставленные боевые задачи подразделением разминирования Восточного военного округа были выполнены с опережением временных нормативов.

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