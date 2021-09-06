06.09.2021 (23:30)

В 2021 году в РВСН пройдет более 20 конкурсов боевой подготовки

Наряду с традиционными состязаниями на лучший ракетный полк по организации боевого дежурства, ракетный дивизион ПГРК, командный пункт соединения, ракетного полка, а также соревнования по полевой выучке офицеров, в РВСН спланировано и проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.

Кроме того, в этом году прямо на полевых позициях стратегические ракетчики проведут дополнительное состязание на лучший расчёт или взвод по специальной подготовке.

В масштабе РВСН ежегодно проходит и конкурс на лучший расчёт и лучшего специалиста подразделения РЭБ, условия которого в Ракетных войсках были усложнены.

Также в масштабе объединений состязаются командиры дежурных сил (оперативные дежурные) соединений, полигонов и воинских частей, боевые расчёты пуска, специалисты связи.

Наряду с ценными подарками, в качестве поощрения для победителей конкурсов предусмотрено их выдвижение на вышестоящие должности, внеплановое зачисление на учебу в Военную академию РВСН имени Петра Великого или досрочное присвоение очередного воинского звания. Командование РВСН считает такие виды поощрений вполне оправданными. Ведь основной упор в этих конкурсах, помимо теоретической подготовки, сделан на практические занятия, в ходе которых участники состязаний продемонстрируют свои умения и навыки в процессе выполнения основных задач по несению боевого дежурства, отработке вводных и нормативов при работе на аппаратуре боевого управления. Кроме того, программы конкурсов предусматривают проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин: огневой, физической, технической, специальной подготовке, вождение боевых машин, комплексных занятий по тактической подготовке на учебных местах с выполнением практических задач.

Большинство конкурсов, проводимых в войсках и военно-учебных заведениях РВСН, носят многоцелевой характер и предназначаются для боевого слаживания войск, совершенствования боевой выучки офицеров, подразделений РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице