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06.09.2021 (23:15)

Более 1 тыс. военнослужащих КФл ревакцинировались от COVID-19

Повторную прививку проводят прививочные бригады медицинских специалистов поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в Каспийске.

На данный момент в войсках Южного военного округа (ЮВО) прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Также завершена вакцинация военнослужащих весеннего 2021 года призыва. Всего прививку сделали более 13 тыс. новобранцев.

Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19
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