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06.09.2021 (23:00)

Александро-Невскому храму в Новочеркасске присвоен статус Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона ЮВО

Церемония состоялась в присутствии представителей командования ЮВО, частей Новочеркасского гарнизона, администрации Новочеркасска и духовенства Новочеркасского благочиния.

В ходе церемонии состоялось награждение патриаршими наградами ветеранов Великой Отечественной войны и почетных граждан Новочеркасска.

Наград удостоились Николай Михайлович Ямченко, ветеран Великой Отечественной войны, майор морской авиации, участник Парада Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года, Галина Витальевна Рогова ветеран Великой Отечественной войны, медицинская сестра Эвакогоспиталя №1762, Почетный гражданин г. Новочеркасск и Наталья Борисовна Туманова, дочь Бориса Николаевича Туманова, полковника в отставке, участника Парада Победы на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года, Почетного гражданина г. Новочеркасск.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Религия
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