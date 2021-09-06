06.09.2021 (22:00)

Юнармейцы ЮВО в августе 2021 года посетили около 800 мероприятий

Юноши и девушки активно участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, патриотических мероприятиях, походах, полевых сборах, военно-исторических реконструкциях, акциях, выставках, а также этапах соревнований Армейских международных игр 2021 года.

Одним из наиболее ярких мероприятий «Юнармейского лета» стал организованный командованием Черноморского флота совместно с региональным отделением «Юнармии» яхтенный поход «Паруса памяти Черного моря».

На сегодняшний день всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» на территории ЮВО представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. юношей и девушек.

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