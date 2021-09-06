Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2021 (22:00)

Юнармейцы ЮВО в августе 2021 года посетили около 800 мероприятий

Юноши и девушки активно участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, патриотических мероприятиях, походах, полевых сборах, военно-исторических реконструкциях, акциях, выставках, а также этапах соревнований Армейских международных игр 2021 года.

Одним из наиболее ярких мероприятий «Юнармейского лета» стал организованный командованием Черноморского флота совместно с региональным отделением «Юнармии» яхтенный поход «Паруса памяти Черного моря».

На сегодняшний день всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» на территории ЮВО представлено более 5 тыс. отрядами, которые объединяют в своих рядах порядка 150 тыс. юношей и девушек.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В подмосковной Лобне нарисовали юнармейское «Граффити Победы»
Учреждения культуры Минобороны России первыми откроют новую творческую среду
В Самаре более 50 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»
Более 100 детей вступили во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» на территории соединений спецназа ЗВО

Метки:
Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false