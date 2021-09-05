05.09.2021 (21:00)

В Россию прибыли чемпионы конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021

Команда, представленная военнослужащими хабаровского соединения 12 Главного управления Минобороны России, была доставлена бортом Военно-транспортной авиации ВКС России.

К победителям с поздравительным словом обратился заместитель начальника 12 ГУМО по военно-политической работе полковник Владимир Тимощук. Он отметил, что победа российской сборной в конкурсе «Аварийный район» стала большим подарком для ветеранов и личного состава 12 Главного управления к профессиональному празднику, прошедшему накануне возвращения чемпионов из Вьетнама.

Кроме того, победителей поздравили юнармейцы отряда «Медведи» Центрального дома офицеров 12 ГУМО.

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