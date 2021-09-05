05.09.2021 (20:30)

В подмосковной Лобне нарисовали юнармейское «Граффити Победы»

Как рассказал заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов, проект, направленный на сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, активно поддерживают по всей стране.

«Здорово, что еще один город присоединился к Всероссийской юнармейской акции «Граффити Победы». Когда мы только начинали реализовывать проект, то и представить не могли, что наши работы станут настолько популярными. Спрос такой, что на сайте «ЮНАРМИИ» мы создали целый раздел, где можно загрузить заявку и предложить свой город в качестве площадки для юнармейского граффити. И этот раздел все время пополняется инициативами ребят», - рассказал Кузнецов.

По традиции рядом с героем-земляком юнармейцы нарисовали своего коллегу, отличника учебы - Фёдора Домнишора из юнармейского отряда «Патриоты Лобни». Юноша признается, что сделает все, чтобы не подвести товарищей и оправдать возложенное на него доверие.

«Быть примером для своих сверстников – вот цель номер один. Для меня большая честь оказаться в одном ряду с почетным гражданином нашего города Александром Андреевичем. Ведь наши ветераны - для нас самый главный пример доблести и отваги. Глядя на них, мы понимаем, к чему стремиться и кем стать», - подчеркнул юнармеец.

Александр Жирохов ветеран Вооруженных сил СССР, почетный гражданин города Лобня. Начало Великой Отечественной войны встретил юнгой Северного флота. Более 40 лет он посвятил Военно-морскому флоту, пройдя путь от матроса до капитана I ранга. Служил на кораблях Каспийской флотилии, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Имеет многочисленные награды, среди них орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и «Знак Почета». В Лобне в течение 15 лет возглавлял городской совет ветеранов войны и труда.

Стоит отметить, что юнармейская акция, проводимая в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» стартовала в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символизируя нерушимую связь поколений, она уже «прошагала» через всю страну от Краснодара до Владивостока.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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