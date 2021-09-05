05.09.2021 (19:00)
В Белгородской области торжественно перезахоронили останки советских воинов, погибших в годы ВОВ
Память погибших воинов вместе с жителями Петропавловки почтили глава администрации Белгородского района В.Н. Перцев, председатель регионального отделения ДОСААФ России А.И. Ахтырский, курсанты военно-патриотического клуба «Север» им. Героя России В.М. Воробьева местного отделения ДОСААФ России Белгородского района.
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