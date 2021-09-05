05.09.2021 (20:15)

Главком ВМФ поприветствовал финалистов и участников состязания на Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по Регби-7

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поприветствовал финалистов и участников состязаний на Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по Регби-7, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

Ранее, 4 сентября на стадионе “Петровский” в Санкт-Петербурге завершился розыгрыш Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом по Регби-7. Победителями турнира стала команда высшего военно-морского инженерного училища ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». В финальном матче курсанты из Петербурга обыграли коллег из Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова со счётом 38:5.

Предыдущий обладатель кубка – команда Балтийского военно-морского института в этот раз удостоилась бронзовых наград. В матче за 3 место балтийцы обыграли самых дальних гостей соревнований из Тихоокеанского высшего военно-морского училища - 24:17.

«Дорогие друзья, позвольте мне, от имени Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации Николая Анатольевича Евменова, поздравить всех с этим уникальным событием. Сегодня мы стали свидетелями яркой борьбы и настоящего мужского вида спорта. Искренне желаю всем крепкого здоровья и достижения новых результатов. Поздравляю победителей соревнования сборную Высшего военно-морского инженерного училища, а также всех участников соревнования. Потому что проигравших сегодня нет!», - произнёс на церемонии награждения заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Также он от лица главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Николая Евменова поблагодарил Федерацию регби России за помощь и поддержку в развитии регби среди военнослужащих, а также отметил болельщиков, которые горячо и эмоционально поддерживали все команды.

В награждении памятными призами участников кубка, помимо заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом, приняли участие председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, президент Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан первого ранга Алексей Пивачёв и игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России Василий Артемьев.

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