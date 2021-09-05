05.09.2021 (18:45)

В филиале Военной академии МТО в Омске состоялся учебно-методический сбор

Целевыми установками сбора являлось подвести итоги образовательной деятельности в филиале за 2020/21 учебный год, оценить качество организации и ведения образовательной деятельности в структурных подразделениях филиала (кафедры, факультеты, учебный батальон СПО), определить основные задачи образовательной деятельности на 2021/22 учебный год, а также выработать единые подходы к организации и проведению учебных занятий, определить формы и методы повышения эффективности и практической направленности занятий.

В рамках сбора проведено расширенное заседание ученого совета,

где были подведены итоги образовательной деятельности за 2020/21 учебный год, определены основные задачи на 2021/22 учебный год, а также доведен приказ начальника филиала по итогам года и чествование научно-педагогических работников и командиров курсантских подразделений.

Научно-педагогические работники и командиры курсантских подразделений участвовали в обсуждении таких тем, как «Основные направления деятельности образовательных организаций МО РФ в 2021/22 учебном году»; «Особенности обучения в ОАБИИ при переходе на ФГОС 3++»; «Армия – 2021 – выводы и задачи на 2022 год».

Все запланированные мероприятия и целевые установки сбора выполнены. В ходе сбора выработаны предложения по совершенствованию образовательной деятельности филиала.

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