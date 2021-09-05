Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.09.2021 (18:30)

Российские военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Киргизии

Военнослужащие осуществили проверку транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации и личных автомобилей российских военнослужащих в Киргизии на наличие и исправное состояние средств пассивной безопасности. Особое внимание автоинспекторы уделили использованию водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию. На мобильных постах российские автоинспекторы инструктировали водителей по правильному использованию детских кресел и раздавали информационные буклеты с правилами дорожного движения.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Инспекторы ВАИ провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Оренбуржье
Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане провели Акцию «Автобус»
Инспекторы ВАИ ЦВО в Алтайском крае провели профилактическую акцию «Автобус»
Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию для военнослужащих ВВО по безопасности дорожного движения

Метки:
Киргизия , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false