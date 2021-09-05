05.09.2021 (18:30)

Российские военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Киргизии

Военнослужащие осуществили проверку транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации и личных автомобилей российских военнослужащих в Киргизии на наличие и исправное состояние средств пассивной безопасности. Особое внимание автоинспекторы уделили использованию водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию. На мобильных постах российские автоинспекторы инструктировали водителей по правильному использованию детских кресел и раздавали информационные буклеты с правилами дорожного движения.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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