05.09.2021 (18:15)

Учреждения культуры Минобороны России первыми откроют новую творческую среду

Мероприятия пройдут в 2021-2022 гг. в трёх городах федерального значения: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, начиная с международного литературного конкурса исторических пьес малого формата, в котором принять участие можно уже с 1 августа 2021 г.

Премьерные показы новых постановок состоятся в 2022 году в Центральном Доме Российской армии имени М.В.Фрунзе, Центральном академическом театре Российской Армии, Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации, Центральном Военно-Морском музее имени императора Петра Великого, Доме офицеров Западного военного округа, Драматическом театре Балтийского флота, Драматическом театре Черноморского флота имени Бориса Лавренева, Доме офицеров Черноморского флота и Музее Черноморского флота.

Военнослужащие и члены их семей получат возможность увидеть спектакли малого формата по пьесам талантливых авторов, а также в режиме прямого диалога обсудить вопросы истории России и перспективных подходов к творчеству с известными деятелями исторической науки, культуры и искусства, а также с членами Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Наиболее талантливые участники получат приглашения войти в национальный творческий резерв.

Проект призван укреплять культурный суверенитет России, а также противодействовать историческим фальсификациям.

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