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05.09.2021 (18:00)

Духовой оркестр Военной академии РХБ защиты с успехом выступил на фестивале военных оркестров «Дирекцион-Норд. Дервиш» в Архангельске

Фестиваль был посвящен 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.

Военные музыканты под управлением военного дирижера, заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна выступили с сольными концертными программами в городах Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Также жители Русского Севера познакомились с плац-концертом костромских военных артистов. Костромичи подготовили яркие концертные номера, основу которых составляли песни и оркестровые произведения, посвященные военно-морскому флоту России. В сопровождении оркестра Военной академии блестяще выступили ведущие солисты Государственной филармонии Костромской области Татьяна Сагина и Владимир Волков.

Кульминацией фестиваля стало выступление сводного военного оркестра в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова под руководством военного дирижера капитана 2 ранга Валентина Лященко.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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