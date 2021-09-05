05.09.2021 (17:45)

В Военной академии РХБ защиты им. Маршала СССР С.К.Тимошенко прошла торжественная церемония приведения первокурсников к Военной присяге

В церемонии приняли участие командование Военной академии, ветераны, представители профессорско-преподавательского состава, родители и выпускники разных лет.

Клятву на верность Родине произнесли более 200 курсантов, из которых 15 – девушки. География первокурсников широка. Многие приехали в Кострому, чтобы поступить в уникальный вуз, где обучают специалистов радиационной, химической и биологической защиты, из самых отдаленных уголков нашей страны. Среди поступивших в Военную академию в этом году есть как кадеты, так и юнармейцы.

Торжественному мероприятию принятия присяги предшествовал курс молодого бойца, во время которого курсанты изучали воинские уставы, постигали мастерство строевой подготовки, а также прошли углубленное психологическое обследование.

Со знаменательным событием курсантов поздравил начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Игорь Емельянов:

«Уверен, каждый из вас будет служить примером добросовестного исполнения своего воинского долга. Достойно продолжайте дело доблестных отцов, дедов и прадедов. Будьте прилежными в обучении, с честью несите звание курсанта Военной академии».

Также в Военной академии состоялась экскурсия по объектам

учебно-материальной базы для родителей первокурсников, а на плацу была организована выставка новых образцов вооружения и военной техники.

В заключение торжественной части настоятель храма Святого Георгия Победоносца при академии отец Олег благословил первокурсников на отличную учёбу и выполнение воинского долга, а также окропил святой водой личный состав.

Завершилась церемония торжественным маршем офицеров и курсантов, а также выступлением военного оркестра Военной академии.

Военная академия является не только учебным заведением, но и крупным научным центром по вопросам технологии органических веществ, специальных материалов, средств радиационной, химической и биологической защиты войск и окружающей среды и многим другим направлениям. В вузе ведется подготовка для всех без исключения родов войск, а также силовых структур, федеральных органов исполнительной власти, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС.

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