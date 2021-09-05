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05.09.2021 (17:30)

Клуб болельщиков конкурса «Безопасная среда» посетили «Дорогу памяти» и храм Вооружённых Сил

Вместе с курсантами Военной академии 1418 шагов к победе прошла и Наталья Тимошенко – внучка знаменитого маршала.  

Кроме того, с помощью системы поиска курсанты ВА РХБ защиты и Наталья Тимошенко нашли своих воевавших родственников, а также приняли участие и одержали победу в викторине, связанной со страшным периодом 1941-1945 гг.

Особое восхищение вызвало посещение Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации – величайшего духовного символа России, в стенах которого переплелись подвиги святых, великих полководцев и православные ценности.

Курсанты узнали много интересного благодаря сотрудникам Культурно-просветительского центра ФГБУ «ЦМ ВС РФ». Отдельно хочется выразить благодарность Варваре Дежнёвой, которой удалось не только погрузить посетителей в события военной истории,
 но и пробудить интерес к более глубокому изучению истории России.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда , Клуб болельщиков АрМИ
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