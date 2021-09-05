05.09.2021 (17:15)

Инспекторы ВАИ провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Оренбуржье

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.

Всего в мероприятии приняли участие более 700 человек.

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