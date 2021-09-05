05.09.2021 (17:00)

В Самаре более 50 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»

Юнармейцы произнесли клятвенные слова, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступил военный комендант Рощинского гарнизона майор Василий Потапенко. Он вручил юнармейскому отряду штандарт - флаг Юнармии.

После торжественного мероприятия юнармейцы посоревновались в точности стрельбы из оружия в лазерном тире, разборке и сборке автомата АК-74.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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