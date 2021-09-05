05.09.2021 (16:45)

Более 200 курсантов НВВКУ приняли военную присягу

Более 200 курсантов дали клятву верности своему Отечеству перед Знаменем училища.

С принятием военной присяги поздравил первокурсников начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

Также курсантов поздравили со значимым в их жизни событием начальник НВВКУ полковник Сергей Марковчин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители городской власти города Новосибирска.

Новосибирское высшее военного командное училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

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