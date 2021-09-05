05.09.2021 (16:15)

Каждое подразделение Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка будет иметь свою батальонную и ротную иконы

Торжественный ритуал вручения личному состава полка состоялся сегодня на плацу воинской части в г. Иваново.

«Это первая икона, которая будет передана в одно из подразделений полка, а в последующем, каждое подразделение воинской части будет иметь свою батальонную и ротную иконы, перед которой все желающие военнослужащие будут проводить молитвы и исполнять религиозные обряды», - сообщил командир Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка гвардии полковник Адександр Юдин.

Это святой образ будет сопровождать военнослужащих во время учений различного уровня, полевых выходах, при заступлении на боевое дежурство и бкдет духовно поддерживать личный состав в ежедневном исполнении служебных обязанностей.

«Русское воинство всегда отличалось своей духовностью. За Русь, за Веру, за Отечество! – эти слова неразрывно связаны между собой в понимании воина. Поэтому, сегодняшнее мероприятие имеет очень большое значение для всего Ивановского гвардейского соединения ВДВ», - отметил помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими отец Вадим, который ежедневно проводит работу с личным составом полка по духовно-нравственному воспитанию личного состава.

Благодаря усилиям командования полка и при поддержке отделения военно-политическоой работы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, личный состав воинской части добился больших результатов в деле духовно-нравственного воспитания и повышения результатов в подготовке подразделений.

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