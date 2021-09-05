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05.09.2021 (16:00)

Более 100 детей вступили во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» на территории соединений спецназа ЗВО

В торжественной обстановке в присутствии ветеранов, офицеров и семе военнослужащих школьники поклялись выполнять требования юнармейского движения и соблюдать устав «Юнармии». После торжественной клятвы школьникам были вручены удостоверения и шевроны юнармейцев.

В течение летних каникул более 2-х тысяч школьников военных гарнизонов принимали участие в спартакиадах, военно-патриотических и тактических играх, музыкальном фестивале, соревнованиях по практической стрельбе из мелкокалиберной винтовки, акциях по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-блокадникам Ленинграда.

«Целью юнармейского движения является военно-патриотическое воспитание детей от 7 до 16 лет, объединение организаций, ведущих допризывную подготовку», – отметил заместитель командира одного из соединений специального назначения по военно-политической работе подполковник Александр Петренко.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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