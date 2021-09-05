05.09.2021 (15:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели смотр личного состава и военной техники

Для проверки состояния военной техники и готовности личного состава к полевому выходу была составлена комиссия из числа офицеров управления ОГРВ ПРРМ.

В рамках подготовки к полевому выходу, был проведен строевой смотр личного состава мотострелкового батальона, вещевого имущества, вооружения и военной техники. Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ проверили обслуживание боевой техники для выполнения учебно-боевых задач, после чего механики-водители провели контрольный пробег техники.

В рамках полевого выхода военнослужащие мотострелкового батальона отработают на практике все возможные варианты развития событий при несении службы на миротворческих постах.

Полевой выход мотострелкового батальона в ОГРВ ПРРМ начнётся на следующей неделе.



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