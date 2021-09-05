Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.09.2021 (15:30)

Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по информационному обмену

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали комплекс нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот.

Для выполнения практических задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей» и др.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Церемония закрытия трёх конкурсов АрМИ-2021 прошла в Республике Беларусь
В Минске прошло награждение команд - призеров международного конкурса «Уверенный прием»
Под Минском прошел финальный этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021
На конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021 российские связистки покорили IT-технологии

Метки:
Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false