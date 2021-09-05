05.09.2021 (15:30)

Связисты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по информационному обмену

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали комплекс нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот.

Для выполнения практических задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей» и др.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице