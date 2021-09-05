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05.09.2021 (15:15)

Более 100 военнослужащих по контракту ЗВО успешно прошли «курсы выживания» в Ленинградской области

После месяца подготовки, из которых более 250 часов составляют практические занятия, военнослужащие прошли контрольно-комплексные занятия, в ходе полевого выхода совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности в полной выкладке.

В частности, в текущем потоке военнослужащие по контракту, находящиеся на испытательном сроке после заключения первого контракта, успешно освоили основные общевоинские специальности. Кроме того, военнослужащие прошли обкатку танками, выполнив метание учебных противотанковых гранат, преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все военнослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учебный центр
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