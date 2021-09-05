05.09.2021 (15:00)

Смоленский филиал ЦСКА примет чемпионат Вооружённых Сил по футболу

Чемпионат проводится в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооружённых Силах Российской Федерации на 2021 год.

Организаторами чемпионата выступают Управление физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации и Центральный спортивный клуб Армии.

На сегодняшний день заявки на участие в турнире подали 6 команд. На стадионе филиала ЦСКА, г. Смоленск за победу будут бороться команды: Военно-Морского флота, Воздушно-десантных войск, Центрального военного округа, Западного военного округа, Южного и Восточного военных округов.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 6 сентября в 10.00 на стадионе смоленского спортивного клуба Армии.

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