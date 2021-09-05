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05.09.2021 (14:45)

Велосипедист спортроты ЦСКА из Самары занял первое место в команде на чемпионате России по BMX

По результатам командной гонки первое место завоевала команда Мордовии, в которой выступал и Дмитрий Карасёв, на втором месте велосипедисты из Москвы, на третьем – Санкт-Петербурга. В эстафете команда Мордовии снова стала победительницей, вторыми к финишу пришли пензенские велосипедисты, замкнул тройку лидеров второй состав из Мордовии.

В личном зачёте в гонке на время и в гонке классик Дмитрий Карасёв занял четвёртые места, обеспечив себе место в сборной, куда попадают первые шесть номеров чемпионата России.

Конкуренция на российском чемпионате была высокой: в олимпийский год лидеры выступали на пике формы, в то время как молодые спортсмены, недавно вышедшие из молодёжи, пока только «разгоняются». Такая же картина была и на недавно прошедшем чемпионате мира в Нидерландах: начинающие велосипедисты даже не смогли выйти из квалификации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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