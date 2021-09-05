05.09.2021 (20:00)
Подразделения антитеррора дальней авиации отбили нападение условных террористов под Саратовом
В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи. Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина. Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.
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